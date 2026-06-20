◆パ・リーグオリックス―西武（２０日・京セラＤ）西武先発・隅田知一郎投手が５回までわずか５３球で無失点の省エネ投球を続けている。初回は先頭の西川に左前安打を許するも、続く山中を遊ゴロ併殺打に打ち取り、計３人を８球で片付ける立ち上がり。２回はわずか６球で３者凡退とした。３、４回もそれぞれ３者凡退とする。５回は１死から昨季までの同僚・平沼に８球粘られたが、空振り三振に斬り、この回も３者凡退で終