「第３５回日本映画プロフェッショナル大賞」（略称・日プロ大賞）の授賞式が２０日、東京・テアトル新宿で行われ、「平場の月」（土井裕泰監督）の井川遥が主演女優賞を受賞した。白の和装で可憐（かれん）に登場した井川は「（作中の）セリフの中で、『夢みたいなことだよ』って言うんですけど、まさに今日の私にとって夢のような時間です。役者を始めて四半世紀になるんですけど、まさかここまで続けられることができると想