ＨＫＴ４８の元メンバーで女優の兒玉遥がサラサラヘアー姿を披露した。２０日までにインスタグラムで「梅雨で髪の毛が散乱しまくりで安定しない毎日だったので、飛田さんのところへ駆け込んできました〜」と報告。「骨格に合わせたカットで小顔効果がすごい飛田さん、天才っありがとうございました！！」と感謝を述べ、「１枚目の写真いつもと違う角度の写真で自分的に新鮮２枚目がいつもの左目が前」と写真を解説し、