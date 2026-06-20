女優の岡本多緒が２０日、都内で映画「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督）公開記念舞台あいさつに長塚京三、黒崎煌代らと登壇した。仏パリ郊外を舞台に、舞台演出家と介護施設の施設長が国境や言葉の壁を越えて心を通わせる物語。ベルギー出身のヴィルジニー・エフィラとダブル主演し、カンヌ国際映画祭の女優賞をダブル受賞した岡本は観客からスタンディングオベーションで迎えられ「うれしいです。感動しました」と笑顔。