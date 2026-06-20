◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２０日・東京ドーム）中日は、巨人の先発・ウィットリーを前に、６回まで無安打が続いた。過去２度の対戦で、計７点を奪った助っ人右腕に苦戦した。４回までに３四球と走者を出しながらも、つながりを欠いた。得点圏にランナーを置いたのは四球からチャンスを作った４回のみ。６回までに８三振と拙攻が続いた。ノーヒットノーランを許せば、チームとしては１８年７月２７日（東京Ｄ）で巨