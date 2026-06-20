◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年6月20日エスコンF）日本ハムの先発・孫易磊（スンイーレイ）投手が5回無死一、二塁でマウンドを降りた。2番手の菊地が近藤に3ランを浴びて、孫は5失点。6月11日のDeNA戦で来日初勝利。今季2度目の登板で2勝目を狙ったマウンドだった。初回は無死二、三塁で近藤の遊ゴロ間に先制を許すと、1死三塁の場面でバッテリーミスから2点目を失った。3回には正木に左越えソロを浴