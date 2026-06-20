FIFAワールドカップ2026に出場中のサッカー日本代表。FW小川航基選手が日本時間20日、翌21日に行われるチュニジア戦への意気込みを語りました。小川選手は日本時間15日に行われたオランダとの初戦では、1点を追う後半44分にヘッディングシュートで同点ゴールをお膳立て。鎌田大地選手の頭に当たってゴールしたため、小川選手の得点とはなりませんでしたが価値あるドローをチームにもたらしました。主力となる久保建英選手がケガで