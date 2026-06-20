お笑い賞レース「R-1グランプリ2026」で王者に輝いた今井らいぱちが、自身のYouTubeチャンネルで公開した再生回数3000回の動画が番組内で公開され、出演芸人に「何で回らへんの？」とコメントするなど、まさかの大ウケで話題となる一幕があった。【実際の映像】再生回数僅か3000回も大ウケの“おもしろコマ撮り動画”お笑いコンビのかまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務めるトークバラエティ番組『これ余談なんですけど・