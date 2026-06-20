サッカー元日本代表でサポートプレーヤーとしてFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表に帯同しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が20日、interfm「吉田麻也 Treasure in Talk」（土曜前9・00）に出演。代表チームでの選手たちとの会話について明かす場面があった。リスナーから「日本代表で選手が集まった時、サッカー以外の話ってどんな話をしますか？」という質問が寄せられた。「サッカー以外