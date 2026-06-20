アーティストのGACKTが19日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）に出演し、人生の師匠を明かした。【写真】「53歳。まあ、こんな感じ」引き締まった肉体美を披露したGACKT今回の特命局長を務めたGACKT。「長寿番組なんで、昔から観てました」と話し「ん〜ん、見ておもしろければいいなぁと思うんですけど、おもしろくなかったら、途中で帰ろうかなと」とぶっちゃけ、探偵らを怯えさ