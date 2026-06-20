【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１９日、父親休暇のために同日のオリオールズ戦を欠場した。妻の真美子さんの第２子の出産に伴うもので、球団は今週末に復帰すると発表。ロバーツ監督は試合後、「明日、戻ってくることを期待しているが、わからない」と語った。大谷は昨年４月に第１子となる長女が誕生した際も父親休暇を利用していた。