俳優の岡本多緒が２０日、都内で映画「急に具合が悪くなる」の公開記念舞台あいさつを、共演の黒崎煌代、濱口竜介監督らと行った。岡本は、第７９回カンヌ国際映画祭の最優秀女優賞を日本人で初めて受賞。この日映画上映後に登場すると、観客から日本では異例となるスタンディングオベーションで迎え入れられ「本当にありがとうございます」と感謝した。黒崎は「カンヌの思い出がよみがえってきてうれしかった」と感謝しつつ「