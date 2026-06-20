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【北中米W杯グループリーグ第2節】(サンフランシスコ)トルコ 0-1(前半0-1)パラグアイ<得点者>[パ]マティアス ガラルサ(2分)<退場>[パ]ミゲル・アルミロン(45分+3)<警告>[ト]エレン エルマル(71分)、V. Montella(63分)[パ]マティアス ガラルサ(4分)観衆:68,827人├パラグアイ10番が新ルールで一発レッド!! “推定有罪”W杯初事案、制定きっかけはベンフィカ対R・マドリー├パラグアイMFアルミロン、GL2試合の警告