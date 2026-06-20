[6.19 W杯D組第2節 トルコ0-1パラグアイ サンフランシスコ]トルコ代表が2試合連続で30本以上のシュートを放ちながらも、連続で完封負けを喫した。14日に戦ったオーストラリアとの第1戦では30本のシュートを放ちながらも、0-2で敗戦。パラグアイとの第2戦は、前半終了間際に相手が退場者を出したことで数的有利となった後半は一方的な展開になるが、大きく決定力を欠く。合計31本のシュートを放ったが、枠内に飛んだのはわずか