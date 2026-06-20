[6.19 W杯D組第2節 トルコ0-1パラグアイ サンフランシスコ]ワールドカップD組の第2節で、パラグアイ代表がトルコ代表を1-0で下した。パラグアイは1勝1敗。トルコは2連敗となった。第3節は25日(日本時間26日)で、パラグアイがオーストラリアと、トルコがアメリカと対戦する。ともに初戦を落として迎える第2戦。早めの先制点で主導権を握りたい一戦で、パラグアイがあっと言う間にゴールネットを揺らす。ボールが落ち着かないと