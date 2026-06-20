パラグアイ代表MFミゲル・アルミロンが新ルールに苦しんでいる。初戦で新たなVAR介入対象事象に該当してイエローカードを受けると、第2戦では新ルールによる一発退場となった。アルミロンは第1節のアメリカ代表戦で後半5分、右サイド深くをドリブルした際に転倒してFKを獲得した。ところがVARが介入した結果シミュレーションが判明し、相手DFティム・リームに提示されていたイエローカードの対象者がアルミロンへと変更された