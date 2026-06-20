北海道コンサドーレ札幌は20日、2026-27シーズンのユニフォームの全デザインを発表した。すでにフィールドプレーヤーの新1stユニフォームを公開していた中、今回お披露目したのはフィールドプレーヤー2ndとGKの1stと2nd。フィールドプレーヤー2ndは白を基調とし、赤の十字が入ったデザインとなっている。また、GKの1stはライトイエローにライトグリーンのストライプ。GKの2ndはピンクをベースに、ライトイエローの十字が入って