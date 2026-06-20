藤枝MYFCは20日、浦和レッズのGK吉田舜(29)が完全移籍で加入することを発表した。埼玉県出身の吉田は前橋育英高から法政大を経て、2019年にザスパ群馬でプロ生活をスタート。そして2020年に大分トリニータ、2023年に浦和へ完全移籍した。昨年7月には湘南ベルマーレへ期限付き移籍。浦和に復帰した今季はJ1百年構想リーグで出番がなかった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK吉田舜(よしだ・しゅん)■生年月日19