FC大阪は20日、水戸ホーリーホックから育成型期限付き移籍で加入しているMF森村俊太(23)に関し、公式サイトで訂正を報告した。同日のリリースで当初は「育成型期限付き移籍の延長」と発表していたが、正しくは「期限付き移籍に変更の上、期限付き移籍期間の延長」。クラブは「お詫びして訂正いたします」と述べている。なお、期限付き移籍期間は2027年6月30日まで。契約により、移籍期間中は水戸と対戦する全ての公式戦に出