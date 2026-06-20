栃木シティは20日、FC町田ゼルビアからMFバスケス・バイロン(26)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2027年1月31日までとなり、期間中に町田と対戦する全ての公式戦に出場できない。バスケスは過去にいわきFC、母国のウニベルシダ・カトリカ(チリ)、東京ヴェルディでプレーし、2023年7月に町田へ完全移籍。昨年8月には栃木Cへ期限付き移籍し、今季のJ1百年構想リーグから町田へ復帰していた。以下、クラブ発