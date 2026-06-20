レノファ山口FCは20日、水戸ホーリーホックからFW久保征一郎(24)が完全移籍で加入することを発表した。久保は法政大時代に特別指定選手として水戸に所属し、2023年から正式加入。今年3月には藤枝MYFCへ期限付き移籍していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW久保征一郎(くぼ・せいいちろう)■生年月日2001年6月22日(24歳)■出身地鹿児島県■身長/体重186cm/79kg■経歴太陽SC U12-太陽SC U15-FC東京U18-法政大-