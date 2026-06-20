日本バレーボール協会（JVA）は20日（土）、ネーションズリーグ（VNL）2026女子の女子日本代表メンバーの変更を発表した。 2026年最初の大会となるVNLの予選ラウンド第1週を4戦全勝で終えた日本。第2週もここまで2連勝と開幕から無傷の6連勝を飾っている。 20日には連戦でドミニカ共和国代表と対戦する日本だが、そのドミニカ戦に向けてメンバーを一人変更。19日（金）のチェコ代表