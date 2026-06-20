◇パ・リーグオリックス―西武（2026年6月20日京セラドーム）先発転向後2度目の先発登板に臨んだオリックス・ペルドモは、5回途中7安打4失点で降板を強いられた。初回2死二塁でカナリオに先制の左前適時打を献上。2回も2死満塁で桑原に押し出し四球を与えるなど、序盤から失点を重ねた。3、4回は無失点と持ち直すも、5回1死一塁で長谷川に左翼線への適時二塁打を浴びて3失点目。さらに2死一、二塁で古賀悠に中前適時打