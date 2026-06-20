【北京共同】中国税関総署が20日公表した貿易データによると、5月のレアアース（希土類）磁石の日本への輸出量は前月比34.6％減の123トンだった。中国が1月に始めた軍民両用品目の対日輸出規制の影響が続いているとみられる。