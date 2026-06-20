25日から中国で始まる体操女子アジア選手権に出場する日本代表が20日、試技会後に取材に応じた。全選手が大過失なく演技を通し、チーム最年長26歳の杉原愛子（TRyAS）は「チームとして雰囲気も日に日に良くなっている。全体的に演技につながった」と好印象を口にした。シニアで初めて日の丸を背負う15歳の西山実沙（なんばク）ら10歳代が多いが「一番年上としてできることをやりたい。一人一人がモチベーション上がるためにア