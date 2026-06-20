営業は苦手。相手にウザがられたくない。でも商品やサービスを買ってほしい。 そんなジレンマを抱えている人はいませんか？ 実は、「ただおしゃべりしているだけで、おもしろいほど売れていき、お客さんから感謝される」売り方があるんです！ そのヒミツが詰まっているのが、トップコンサルタントであり、質問家の河田真誠さんの著書『売らずに売れる技術』。オンライン動画学習サービス「schoo（スクー）」で大きな反響を得