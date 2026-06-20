◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は大会9日目を迎え、C組とD組の第2節が各地で行われました。C組はブラジルがハイチに快勝し、今大会初勝利。前半23分、前戦ではベンチスタートだったマテウス・クー二ャ選手のゴールで先制に成功。さらに前半36分にも2点目を決め起用に応えます。ブラジルは前半だけで3得点を挙げると、このまま逃げ切り今大会初勝利