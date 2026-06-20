サッカー元日本代表ＤＦ中沢佑二氏（４８）が２０日の巨人―中日戦（東京ドーム）のファーストピッチに登場し、見事なストライク投球を披露。始球式後の取材対応では、チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表へエールを送った。中沢氏は対戦相手のチュニジアについて「監督が変わったことで中盤に５枚・４枚のブロックを作ってくるとは予想はできる。選手も入れ替えてくるということ