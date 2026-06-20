7月1日18時30分放送の『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に、あいみょんが出演することが発表された。【写真】『2026 FNS歌謡祭 夏』宝塚花組×M！LKのコラボにNiziU、ILLITも！第3弾アーティスト解禁今年メジャーデビュー10周年のあいみょんは、4年ぶりの『FNS歌謡祭』出演となる。代表曲「マリーゴールド」と、2024年に放送された杉咲花主演ドラマ『アンメット〜ある脳外科医の日記〜』（カンテレ・フジテレビ系）の主