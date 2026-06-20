映画『ブラック・スワン』や「スター・ウォーズ」シリーズなどで知られるナタリー・ポートマンが、6月9日に45歳の誕生日を迎えた。フランス人ミュージシャンの恋人との間に第3子を妊娠中の彼女にとって、今年の誕生日は最高にハッピーなものとなったようだ。【写真】ナタリー・ポートマンが45歳にイタリアの風景や美味しそうな料理の数々をシェア現地時間6月18日にインスタグラムを更新したナタリー。「人生最高の誕生日ウィ