岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の最終回が19日に放送され、31年前の両親殺害事件の真相が判明。回想シーンの中で“不穏な声”が聞こえると、ネット上には「またお前か!!」「鳥肌たった」「黒幕…？」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】最終回でも視聴者を震撼させた重要人物31年前の事件の全貌を打ち明けたふみ（