体操女子の日本代表が２０日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターでアジア選手権（２５日開幕、中国）に向けた試技会を公開し、ベテラン杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、上々の仕上がりを見せた。段違い平行棒以外の３種目を行い、大きなミスもなくやり遂げ仕上がりの良さをアピールした。試技会後、報道陣に対応し、サッカーＷ杯の日本代表に話しが及ぶとすぐさま反応した。１５日のオランダ戦も観戦したと話し「いいです