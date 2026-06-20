◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２０日・神宮）ヤクルト・増田珠が勝ち越しの５号ソロを放った。１―１の３回２死、森下が投じた１３６キロのフォークボールをすくい上げると、打球は降りしきる雨を切り裂くようにして左翼席へ伸びていった。３日のロッテ戦（神宮）以来となる一発を「このような天候で早めに勝ち越しできてよかったです」と振り返った。１９日時点の球宴ファン投票中間発表ではセ・リーグ外野手部門で