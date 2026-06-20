６月２０日の函館６Ｒ・２歳新馬（ダート１０００メートル＝１１頭立て）は、単勝４番人気のノリヤンモーニン（牡、栗東・佐藤悠太厩舎、父モーニン）が逃げ切り勝ちを決めた。勝ち時計は５９秒２（良）。スタートを決めて浜中俊騎手＝栗東・フリー＝は先手を主張。ワイドウィンザーに並びかけられたが、ハナは譲らなかった。６００メートル通過３５秒８のペースを刻んで、直線は後続を一気に突き放した。２着の１番人気クラウ