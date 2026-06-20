◆パ・リーグオリックス―西武（２０日・京セラドーム大阪）オリックスのルイス・ペルドモ投手が、４回２／３を７安打４失点で降板した。初回、先頭の桑原に左前へ運ばれると、滝沢に犠打を決められ１死二塁のピンチを招く。２死後、カナリオに先制の左前適時打を浴びた。２回は、１死から古賀悠に四球、平沢、渡部に左前打を許し満塁のピンチを招く。２死後、桑原に押し出し四球を献上。３、４回は無失点に抑えた。５回、