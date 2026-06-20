プロボクシング世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝が２０日、自身のインスタグラムで、休養中の海外と思われる場所で、サッカー日本代表のレプリカユニホーム姿を公開。「ＣｈｅｅｒｉｎｇｆｏｒＪａｐａｎ！」（日本を応援している）と投稿した。サッカー好きで知られる井岡は２枚の写真を投稿。２枚目は背番号３のユニホーム姿で、背中には「ＫＡＺＵＴＯ」の文字が記されている。サッカー界では現在、アメリ