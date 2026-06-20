女優のナタリー・ポートマンが、「これまでで最高の誕生日の1週間」と表現した一連の様子を公開している。6月9日に45歳の誕生日を迎えたナタリーは、節目の誕生日を祝ったわずか数日後、イタリアとパリでの祝賀会の写真をまとめて投稿した。 【写真】バースデーケーキを前にポーズ 18日のインスタグラム投稿では、誕生日ケーキと一緒の写真をはじめ、イタリア旅行の様子、