香川県庁 外国人材の受け入れと活躍の促進を支援しようと、香川県が県内の中小事業者などに対し、外国人材の日本語能力向上のための研修費などを補助します。 対象事業は、外国人材の日本語能力向上に寄与すると認められるものに限ります。外部講師を招く日本語講座や、日本語教室などへの通学などを想定しています。 講師への謝礼金や授業料、教材費などが補助金の対象で、補助率は2分の1以内、上乗せ条件をすべて満た