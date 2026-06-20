カナダ代表イスマイル・コネは左足を骨折して無念の離脱カナダ代表MFイスマイル・コネは現地時間6月19日、ワールドカップ（W杯）のカタール代表戦（6-0）で相手のタックルを受けて左足を骨折する重傷を負った。英紙「デイリー・メール」が、コネの手術完了を伝えている。アクシデントが起きたのは後半6分だった。コネはカタール代表MFアシム・マディボの激しいタックルを受けてピッチに倒れ込み、左足の脛骨と腓骨を骨折。すぐ