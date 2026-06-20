群馬が新ユニフォームデザインを発表したJ3のザスパ群馬は6月19日、2026-27シーズンの新ユニフォームデザインを発表した。ユニフォームコンセプトは「地底の鼓動、再起の翼」に決定。「源泉の力：止まることなく湧き出る熱い源泉は、選手たちの絶え間ない闘志。挑戦と飛躍：2025年の経験を蓄え、今シーズン、私たちは再び高い空を目指す。共鳴：このユニフォームを纏うことは、群馬の熱量そのものを背負うこと」と3つの思