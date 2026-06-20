タレントの堀ちえみが19日、自身のアメブロを更新。東京ドームで行われたプロ野球「巨人対中日」の一戦を、グラウンドレベルにせり出すように設けられた席「エキサイトシート」で観戦したことを報告。臨場感あふれる試合展開や、夫の優しい気遣いが光った球場でのひとコマを明かした。【映像】ピンク髪の“印象ガラリ”な堀ちえみ「東京ドームで野球観戦！」と題して投稿したブログで、堀は夫・尼子勝紀さんとともにユニフォー