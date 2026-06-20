富山市の20代男性が「麻しん」いわゆる「はしか」に感染したことがわかりました。県内での感染報告は今月2件めで、市が注意を呼びかけています。富山市保健所によりますと、感染がわかったのは市内に住む20代の男性です。男性は今月17日に発熱し、発疹などの症状が出たため、きのう医療機関を受診しました。県衛生研究所で遺伝子検査を行ったところ「はしか」に感染していることがわかりました。男性は自宅療養中です。男性にここ1