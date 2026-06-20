「ヤクルト−広島」（２０日、神宮球場）三回終了後、午後３時に雨のため中断に入った。終日雨予報の中、雨が弱まった１０分後に再開されたが、わずか５分後に再び雨が強まり、２度目の中断となった。再び弱まったため、７分後に再開された。神宮は試合開始から雨に見舞われており、強い雨が降り注ぎながらのゲーム。二回に広島が勝田の適時内野安打で先制も直後にヤクルトが古賀の適時二塁打で同点に。三回にヤクルトが増田