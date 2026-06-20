＜第35回日本映画プロフェッショナル大賞＞◇20日◇テアトル新宿塩見三省（78）が「平場の月」（土井裕泰監督）「劇映画孤独のグルメ」（松重豊監督）での演技と、長年の功績を評価され、特別功労賞を受賞した。14年3月に脳出血で倒れた塩見は、右手につえをついて登壇。「ちょっと、ゆっくりで、すみません。この場に、こうして立っていられますことを、しみじみ、うれしく思います。病に倒れて、このようなままならない体にな