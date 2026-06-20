FIFAワールドカップ2026敗退が決定したトルコ代表は決定力不足を嘆く結果となった。FIFAワールドカップ2026・グループD第2節が19日に行われ、トルコ代表はパラグアイ代表と対戦。2分にマティアス・ガラルサに先制点を許したものの、攻勢に出ると、45＋3分には「発言内容を隠すために口を覆う行為」を禁じる新ルールに抵触したことでミゲル・アルミロンが退場となり、数的有利に立ち、さらに反撃を強めたが、最後まで得点を奪う