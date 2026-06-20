レアル・マドリードに復帰するジョゼ・モウリーニョ監督が、同クラブに所属するU−21スペイン代表FWゴンサロ・ガルシアの売却に「待った」をかけているようだ。19日、スペイン紙『マルカ』が報じた。レアル・マドリードの下部組織出身のG・ガルシアは、2023年11月にトップチームデビューを飾ると、シャビ・アロンソ元監督に見出されて、FIFAクラブワールドカップ2025で華々しくブレイク。2025−26シーズンは公式戦39試合の出場