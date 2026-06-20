ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、次戦にはFWネイマール（サントス）がメンバーに含まれることを明かした。ブラジルメディア『グローボ』が伝えている。ブラジル代表は19日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループC第2節でハイチ代表と対戦。マテウス・クーニャが2得点を挙げたほか、ヴィニシウス・ジュニオールがダメ押しゴールを決め、3−0で快勝した。しかし、約2年8カ月ぶりにブラジル代表に招