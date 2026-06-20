森保ジャパンは日本時間６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦する。会場となるのはメキシコのエスタディオ・モンテレイだが、試合前日の現地の悪天候が注目されている。試合を配信するDAZNは６月20日、公式Xを更新。現地の状況を動画付きで伝えた。「日本代表前日練習直前。モンテレイは猛烈な豪雨に襲われています」投稿された映像では激しい雨が降り続き、道路が冠水。現