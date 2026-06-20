性的マイノリティへの理解を深める「レインボー茶会」を前に、エッセイイストの小島慶子さんが19日、石川県金沢市で茶碗づくりに取り組みました。「無理して力を入れる必要ない。自然とその形になっていくから」と、第十一代・大樋長左衛門さんの指導のもと、茶碗づくりに取り組んだのは、エッセイストの小島慶子さんです。小島さんは2026年10月に金沢で開かれる「レインボープライド」の総合司会を務めることになっていて、19日は