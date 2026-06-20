◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（6月20日、東京ドーム）日本テレビ地上波中継の主音声解説は立浪和義さんと高橋由伸さん。立浪さんは現在、通算2塁打数487本でトップを誇りますが、470本で巨人の坂本勇人選手が2位としています。立浪さんは「もう十数本ですから、坂本選手には抜かれると思っています」と語ると、今季の坂本選手については「キャンプも見ましたが、まだまだそんなに衰えは感じない」と続けました。「年齢がいっ